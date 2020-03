Saúde reúne autoridades para discutir coronavírus

Autoridades municipais de diversas áreas participaram de um encontro nesta terça-feira (17) na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para discutir a atual pandemia de coronavírus. O evento foi solicitado pelo secretário da pasta, Gleberson Miano, visando manter alinhadas as informações e condutas no âmbito municipal.

Estiveram presentes os representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Ministério Público, Conselho Municipal de Saúde, Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Polícia Militar, Gama, Corpo de Bombeiros, Diretoria Regional de Ensino, Câmara Municipal, secretarias municipais, além de coordenadores do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) e Pronto-Atendimento do bairro Antônio Zanaga e setor 192.

Os médicos infectologistas, Arnaldo Gouveia Júnior e Juliana Ribon, apresentaram números da doença e expuseram a dificuldade da rede de saúde em absorver um número muito grande de infectados ao mesmo tempo, por isso a tentativa de se achatar a curva epidêmica ao longo das próximas semanas, estratégia que vem sendo usada pelo Ministério da Saúde em todo o País.

Um dos pontos destacados pelos infectologistas é de que o uso de máscara somente é recomendado em casos específicos, principalmente aos pacientes que chegam à unidade de saúde com sintomas gripais e também para uso exclusivo dos profissionais que lidam diretamente com esses pacientes.