Sebrae Aqui Americana abre inscrições para oficina Fluxo de Caixa

O Sebrae Aqui Americana está com inscrições gratuitas abertas para a oficina “Fluxo de Caixa”, que acontece no dia 23 de janeiro, das 13h às 16h, no Sindicato das Indústrias de Tecelagem (Sinditec). Os interessados devem fazer inscrições antecipadamente pelo telefone (19) 3475-3565, pessoalmente no Sebrae Aqui Americana, à Rua Anhanguera, 40, no Centro, ou pelo email sebraeaqui.americana@gmail.com .

De acordo com a equipe da unidade, o fluxo de caixa é a principal ferramenta de controle financeiro de uma empresa, e a oficina tem o objetivo de sensibilizar o participante sobre os aspectos importantes de controle de contas a pagar, contas a receber e capital de giro.

Os participantes irão aprender também a controlar as movimentações financeiras e tomar decisões com mais segurança.

O Sinditec fica na Avenida Rafael Vitta, 1073, no São Domingos, e o Sebrae Aqui Americana está localizado na Rua Anhanguera, 40, no Centro de Americana.