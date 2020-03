Sebrae Aqui Americana promove oficina sobre empreendedorismo

O Sebrae Aqui Americana está com inscrições abertas para a Oficina “Descomplique! Empreendedorismo”, que acontecerá no dia 10 de março, das 9h às 12h no Sinditec, localizado na Avenida Rafael Vitta, nº 1073, em Americana. A atividade tem o objetivo de avaliar as competências empreendedoras dos participantes e descobrir as habilidades que devem ser reforçadas para o sucesso do empreendimento.

O evento é gratuito, mas é necessário que o interessado faça a inscrição antecipadamente pelos telefones (19) 3475-3565 ou (19) 3407-7830, ou pessoalmente na Unidade de Desenvolvimento Econômico, localizada à Rua Anhanguera, nº 40, Centro.

O Sebrae Aqui Americana é uma gestão compartilhada, resultado de parceria entre Sebrae-SP, Prefeitura Municipal de Americana, Acia, Ciesp, Sincomercio, Sinditec e Aescon.