Secretaria de Ação Social entrega mais de 15 toneladas de alimentos em abril

A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano (SASDH) da Prefeitura de Americana atendeu, em abril, mais de mil famílias em situação de vulnerabilidade, com a entrega de 15 toneladas de alimentos, sendo 4 toneladas de doações feitas à Secretaria e as demais com doações recebidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana. As famílias atendidas estão cadastradas em programas sociais do município e também foram assistidas aquelas que estão em vulnerabilidade temporária, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Para atender toda a demanda do município, a Secretaria criou o Auxílio Alimentação, cadastro para solicitação de benefício eventual emergencial na forma de auxílio alimentação (cesta básica), lançado em 23 de abril com o objetivo de atender situações de vulnerabilidades e risco social decorrentes da pandemia da Covid-19.

Com mais de três mil cadastros no site da prefeitura, o sistema agora passará por um aprimoramento e avaliação dos casos, segundo explicou a Secretaria. Todas as informações constantes do cadastro serão filtradas para o cruzamento de dados e elaboração de uma escala de prioridades, informou a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra.

Segundo ela, o acesso ficará indisponível até que se façam as avaliações e seja viabilizado o atendimento das demandas para a entrega de alimentação às famílias, estabelecendo prioridades para atender as situações mais graves primeiro. Após avaliação e atendimento das famílias, o cadastro será retomado.

“É importante fazermos esse filtro nesse momento, cruzar as informações para levantar quem já recebeu o benefício, fazer uma escala de prioridades, aprimorando e melhorando o sistema de cadastro, que foi procurado por muitas pessoas num curto espaço de tempo. Precisamos desse tempo para, inclusive, poder dar vazão e atender a todos que precisam e, posteriormente, liberar o cadastro novamente”, explicou a diretora de Assistência Social.

Para atender as demandas, várias ações e campanhas estão sendo realizadas no município com a participação e parceria do Fundo Social de Solidariedade de Americana, entidades e ajuda da sociedade civil.

Quem puder colaborar com a doação de alimentos pode fazer a entrega na sede da Secretaria de Ação Social, na Rua das Poncianas, 1.225, Jardim Glória, no Fundo Social, na Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo, no Centro de Prevenção à Cegueira (CPC), na Avenida Bandeirantes, 2.660, Jardim Santana.