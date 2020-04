Secretaria de Ação Social entrega máscaras de proteção para entidades, trabalhadores do SUAS e população

A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano (SASDH) da Prefeitura de Americana está entregando máscaras de proteção para as entidades, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) da rede pública e privada e para a população. Ao todo, já foram entregues 1.845 máscaras, confeccionadas pela equipe do CUCA – Centro da Universidade do Conhecimento de Americana, vinculado à Secretaria de Planejamento.

“Nesse momento de crise devido à pandemia do Covid-19, a Secretaria está oferecendo assistência para a rede pública e privada do SUAS, entidades e parceiros, e à população em situação de vulnerabilidade social para garantir a proteção e a integridade física, visando a prevenção e o cuidado para com aqueles que se encontram na linha de frente do trabalho e os mais frágeis e sem condições financeiras para comprar as máscaras”, explicou a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra.

Segundo a Secretaria, foram entregues 1.005 máscaras para os trabalhadores do SUAS da rede pública e privada, incluindo as entidades parceiras, e 840 estão sendo distribuídas para a população atendida nos territórios de vulnerabilidade nas unidades dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).