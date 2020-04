Secretaria de Ação Social orienta sobre auxílio emergencial aos trabalhadores informais

A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Americana está orientando sobre o auxílio emergencial, benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais,microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. O auxílio visa proporcionar proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19. Em anexo, uma tabela aponta datas e formas para recebimento desse recurso.

O valor do benefício é de três parcelas de R$ 600,00, sendo permitido o recebimento por até duas pessoas da mesma família. Para as famílias em que a mulher for única responsável pela família, serão disponibilizadas duas parcelas a cada vez.

A população em situação de vulnerabilidade ou extrema pobreza e os beneficiários do Programa Bolsa Família que já estão incluídos no Cadastro Único não precisam realizar o cadastramento, pois receberão o benefício automaticamente, sem precisar se cadastrar pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal (CEF).

As pessoas que não estão cadastradas no Cadastro Único, mas que se enquadram nas regras do benefício, poderão se cadastrar pelo aplicativo para celular CAIXA | Auxílio emergencial ou pelo site http://www.auxilio.caixa.gov.br/ Aplicativo para celular CAIXA | Auxílio emergencial está disponível para download nas lojas Android e Apple.

O cadastro também pode ser realizado pela internet. A Caixa disponibiliza página na internet e aplicativo para celular para que o cadastro seja realizado. O cadastro pode ser realizado pelo aplicativo para celular CAIXA | Auxílio emergencial ou pelo site http://www.auxilio.caixa.gov.br/

Para quem não possui internet, as operadoras de telefonia móvel estão disponibilizando o aplicativo Auxílio Emergencial para download e navegação gratuitas para baixar no smartphone gratuitamente.

Por meio do aplicativo Auxílio Emergencial, o cidadão que não faz parte do Cadastro Único pode informar seus dados, inclusive conta bancária, para que o Governo Federal avalie se tem direito ao benefício. Dúvidas com relação à concessão devem ser feitas ao Ministério da Cidadania, pelo telefone 121 ou através da Central de atendimento da Caixa pelo telefone 111.

A família que já recebe o Bolsa Família irá receber um dos dois benefícios. Se recebe menos do que R$ 600,00 no Programa Bolsa, receberá o auxílio emergencial de R$ 600,00 automaticamente por três meses, e seu benefício do Bolsa ficará suspenso nesse período.