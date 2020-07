Secretaria de Assistência Social recebe doação de 1.100 máscaras de proteção

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana recebeu, na manhã desta terça-feira (14), a doação de 1.100 máscaras de tecido confeccionadas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As máscaras de proteção e combate à Covid-19, o novo coronavírus, serão disponibilizadas nas unidades vinculadas à Secretaria para atender a demanda da população em situação de vulnerabilidade social.

O secretário de Assistência Social, Aílton Gonçalves Dias Filho, agradeceu as doações recebidas e ressaltou a importância do ato de solidariedade no momento atual de enfrentamento à pandemia da Covid para atender as famílias em situação de vulnerabilidade. “Neste momento em que a população de baixa renda mais precisa de cuidados, tendo em vista as diversas situações de vulnerabilidades apresentadas nas áreas de saúde, emprego, entre outras, agradecemos os membros da Igreja de jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por essa doação de máscaras para proteger da Covid. Sabemos que não são todos que podem comprar e, com as doações, podemos ajudar muitas famílias”, disse o secretário Aílton.

As máscaras serão entregues nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Cadastro Único, entre outras unidades que atendem a população de baixa renda.