Secretaria de Cultura anuncia oficina de teatro com Talita Marcondes

Vinte vagas para uma oficina de teatro voltada aos adolescentes entre 12 e 15 anos estão abertas na Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), no dia 28 de março, das 14 às 17 horas, na sala de teoria do CCL (Centro de Cultura e Lazer). O curso será promovido pela atriz Talita Marcondes e tem como objetivo desenvolver jogos e noções de teatro, proporcionando um ambiente amistoso, convívio em grupo e o despertar da criatividade com conhecimentos básicos. As inscrições e a oficina são gratuitas e a matrícula deve ser feita pessoalmente na recepção da Sectur, a partir desta quarta-feira (4) até 25 de março, das 9 às 16h30.

Talita Marcondes é formada na Escola de Teatro Conservatório Carlos Gomes, em Campinas. Foi integrante de alguns grupos teatrais como: “Grupo Teatral Macamã”, Metamorphosis” e “Di Atus”. Foi professora de teatro por cincos anos, desenvolvendo projetos sociais com crianças, adolescentes e grupos de mulheres. Atualmente atua como atriz pela empresa Entretenimento e Cultura, com os principais espetáculos infantis: “Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Fujão” e “João e Maria e a Bruxa Dentuça”.

A Sectur fica à Rua das Palmeiras, nº 08, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3408-4800.