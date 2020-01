Secretaria de Cultura e Turismo retoma revitalização na orla da Praia dos Namorados

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, anunciou nesta terça-feira (14), o retorno do projeto de revitalização da orla da Praia dos Namorados. A programação de serviços inclui a instalação do piso intertravado, reforma nas quadras de esportes, reforma completa no sanitário público, construção de um espaço destinado ao administrador da praia, reforma no acesso ao Barco Escola, jardinagem e iluminação. As obras serão feitas pela empresa Placon Construções e Montagens, por meio de verba do Ministério do Turismo.

O reinicio das obras será na próxima semana e conta com parceria das secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento. “Foi preciso fazer uma nova licitação e recuperar o valor que faltava. É uma conquista e vamos retomar com tudo na próxima semana”, disse Fernando.

Além dos engenheiros da Prefeitura de Americana, participaram da reunião com o secretário municipal os engenheiros da Placon, Adriano Lima Carneiro e Luis Adalberto Ferreira.