Secretaria de Cultura organiza últimos preparativos para as matinês: “Vamos invadir a sua praça”

Na próxima semana, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) realiza as matinês de carnaval em diferentes locais de Americana com a festa “Vamos invadir a sua praça”. Serão três dias de matinês em três praças diferentes com baile a fantasia, zumba, brincadeiras, banho de espuma, praça de alimentação, brindes e muita música. As entradas serão gratuitas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.

Veja a programação completa:

Data: 22 de fevereiro – das 10 às 17 horas

Local: Praça Vó Palmira (Rua São Teodoro, 200)

Data: 23 de fevereiro – das 10 às 17 horas

Local: Parque tio Gága (R. Otaviano Oladio da Silva – Jardim Gloria)

Data: 24 de fevereiro – das 14 às 17 horas

Local: CCL – Centro de Cultura e Lazer (Avenida Brasil, 1293)