Secretaria de Educação de Americana disponibiliza atividades pedagógicas por meio de plataforma CONEDU

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Americana (Seduc) está atuando de modo permanente e por meio de ferramentas diversas para garantir às crianças e aos adolescentes o acesso a ações complementares, interativas e lúdicas que contribuam para que, mesmo em casa, possam se vincular a processos educativos de qualidade. Foi elaborada uma plataforma chamada CONEDU (CONECTA EDUCAÇÃO) para disponibilizar a todos os alunos da rede municipal de ensino material pedagógico.

Segundo a secretária da Seduc, Evelene Ponce, a Secretaria não está medindo esforços para enfrentar o momento desafiador que vive a comunidade local e mundial em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19) e tem cumprido as legislações e orientações vigentes adotadas como medidas preventivas à propagação da epidemia, nos termos do Decreto Municipal nº 12.410/2020 e diante da necessidade de isolamento social e das consequentes atividades não presenciais e seus impactos na dinâmica educacional e familiar.

A equipe de professores, diretores, coordenadores, pedagogos, profissionais da informática e desenvolvimento de sistemas, escriturários e equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, continuam a desenvolver suas funções, tanto em sistema de plantão, rodízio e em trabalho remoto, garantindo que as famílias das crianças e dos adolescentes que estudam na rede municipal tenham acesso às atividades que envolvam leitura, arte, contação de histórias, músicas, jogos, brincadeiras, vídeos, assim como a temas e componentes de estudos nas mais diversas áreas do conhecimento.

Os profissionais de informática e da Educação elaboraram uma plataforma chamada CONEDU (CONECTA EDUCAÇÃO) para disponibilizar a todos os alunos da rede municipal de ensino material pedagógico de acordo com a faixa etária e nível de escolaridade dos alunos, através do endereço eletrônico http://www.abreai.com/conedu. Também foi elaborado e disponibilizado no youbube um vídeo ensinando como acessar a plataforma CONEDU https://www.youtube.com/watch?v=EMgs0tuzHBg.

Pensando nas famílias que têm dificuldades de acesso à internet e outros meios de comunicação, a Secretaria, através de cada unidade escolar, enviará material impresso a ser distribuído aos alunos. Este material poderá ser retirado na própria unidade de ensino onde a criança estiver matriculada, de forma organizada e segura.

A fim da ampliar as possibilidades e disponibilidade de material pedagógico a Secretaria Municipal de Americana também firmou convênio com a Secretaria Estadual de Educação, o que permitirá que os alunos da rede municipal de ensino tenham acesso ao material pedagógico disponibilizado pela rede estadual de educação do Estado de São Paulo.

Com estas ações, a Secretaria de Educação de Americana procura minimizar os efeitos do distanciamento social até que as atividades educacionais voltem ao normal.

Os pais e responsáveis pelas crianças que acessem o vídeo explicativo e a plataforma, e constantemente, acompanham seus filhos no processo educativo, quando necessário, podem entrar em contato com professores e gestores das respectivas unidades educacionais onde estão matriculados.