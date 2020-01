Secretaria de Esportes começa instalação da fiação furtada das piscinas do Jardim da Paz

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude deu início, ontem dia (8), nos trabalhos de instalação da nova fiação da casa de bombas das duas piscinas públicas na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. O cabeamento foi furtado durante o recesso de fim de ano e o local ficará fechado até o término das obras, já que o funcionamento das piscinas e a limpeza da água ficaram comprometidos com o furto. Todos os materiais foram doados por meio do PAE (Programa Amigo do Esporte), Lei Municipal nº 6278/2019, de autoria do vereador Thiago Martins.

“Ainda não podemos prever quando o local estará liberado para a população, mas estamos trabalhando para que a fiação seja instalada o mais rápido possível e, na sequência, vamos tratar a água, para que todos possam aproveitar o verão nas piscinas”, comentou o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, que esteve no local nesta quarta-feira, ao lado do vereador Thiago Martins e do servidor da Secretaria de Esportes, Antônio Bueno.

As piscinas foram reabertas em abril de 2018 pela Prefeitura de Americana, após ficarem fechadas por cinco anos. As obras de revitalização foram uma parceria com o empresário Jefferson Inocêncio, da Art Bella Piscinas.