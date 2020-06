Secretaria de Esportes conclui obras de melhorias no Centro de Treinamento de biribol

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, concluiu, nesta semana, as obras de melhorias no Centro de Treinamento de Biribol, que fica localizado na Praça de Esportes “Sebastião Barrera”, no bairro Nova Americana.

Entre as melhorias realizadas pela secretaria no espaço estão: conserto e pintura das arquibancadas; manutenção das portas; reparo e pintura das estruturas metálicas e gradil de proteção da piscina; troca de vidros; manutenção e pintura do almoxarifado e área de materiais esportivos de atletas; implantação de chuveirão; e pintura de solo da área de competição.

“Estamos trabalhando na revitalização do local há cerca de um mês e estamos muito felizes em poder deixar o espaço todo reformado para os competidores da modalidade, assim que os treinos voltarem. Nosso desejo é que, na medida do possível, possamos dar estrutura para as modalidades”, disse o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná.

A Secretaria de Esportes segue nos trabalhos de manutenção dos espaços esportivos com o objetivo de oferecer melhores condições para a população quando forem abertos para a prática de atividade física, no fim da pandemia do Coronavírus.