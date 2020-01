Secretaria de Esportes e Fundo Social se reúnem com organizadores da Copa Terceirão

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude; e o Fundo Social de Solidariedade de Americana se reuniram com os organizadores da Copa Terceirão para discutir detalhes e melhorias para a edição do campeonato de futebol de campo, que acontece em maio, no Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” – Centro Cívico. O encontro aconteceu na sede do Fundo Social com a participação da presidente do Fundo Social, Maine Najar; dos servidores da Secretaria de Esportes, Ricardo Hetzl, Ezequiel de Matos e Fernando Buriozi; e dos organizadores da Copa Terceirão, João Vitor Silva, Jefferson Sentoma Júnior, Denis Dias e Vitor Silva.

A reunião teve o objetivo de estabelecer ações que promovam a segurança e melhorias nas programações e nos espaços do Centro Cívico para receber a 9ª edição do campeonato, que reúne estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de Americana e região.

Dentre as novidades deste ano, estão as catracas que os visitantes irão passar como acesso ao complexo poliesportivo como forma de segurança e também, para controle de estimativa de público durante os dias da Copa.

“Além das catracas, conseguimos firmar uma parceria com a organização do campeonato e eles vão doar materiais para reformarmos e ampliarmos os banheiros masculino e feminino da parte de cima do Centro Cívico e nós, da Secretaria de Esportes e Fundo Social, entraremos com a mão de obra para a realização da obra”, adiantou o diretor de Esportes, Ricardo Hetzl. A reforma dos banheiros prevê colocação de novos pisos, instalação de válvula hidra, novas portas, entre outros. A previsão da secretaria e do órgão municipal é que as obras sejam concluídas até o início de maio.

“Para nós, é de extrema importância firmar parcerias como essa que só vem a somar com a população de Americana. No ano passado recebemos da organização da Copa 13,560 kg arrecadados durante as duas edições da competição. Manteremos a arrecadação de 1kg de alimento não perecível neste ano e posteriormente doaremos as famílias cadastradas aqui no órgão e entidades assistenciais. Agradeço a ajuda e nos colocamos à disposição para outros eventos que queiram fazer doações como essa”, disse Maine.

A 9ª edição da Copa Terceirão acontece nos finais de semana do dia 16 (sábado), 17 (domingo), 23 (sábado) e 24 (domingo) de maio, sempre das 10h às 18h. “A nossa expectativa é das melhores possíveis. Estamos com a ideia de reformular todo o evento com novas modalidades e muitas atrações musicais e danças durante toda a Copa. Além disso, estamos trabalhando com a tecnologia no cadastro dos atletas e nos jogos e com isso, teremos uma evolução notória. Temos a expectativa de receber um público maior do que já costumamos a receber no Centro Cívico”, comentou João Vitor Silva.

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Esportes é (19) 3406-6111, das 8h às 16h.