Secretaria de Esportes informa furto de fiação nas piscinas do Jardim da Paz

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude informou à Polícia, nesta terça-feira (7), sobre o furto da fiação da casa de bombas das piscinas públicas localizadas na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. O local ficará fechado até a nova compra e instalação do cabeamento, já que o funcionamento das piscinas e a limpeza da água ficaram comprometidos.

“O furto aconteceu durante o recesso do fim do ano, registramos um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado. Agora, estamos trabalhando para reabrir, o mais rápido possível, as piscinas para a população”, comentou o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, que disse, ainda, que o pedido de compra da fiação já foi solicitado pela secretaria.

As piscinas foram reabertas em abril de 2018 pela Prefeitura de Americana, após ficarem fechadas por cinco anos. As obras de revitalização foram uma parceria com o empresário Jefferson Inocêncio, da Art Bella Piscinas, por intermédio do vereador Thiago Martins.