Secretaria de Esportes realiza melhorias em espaços esportivos

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Americana está realizando trabalhos de limpeza, capinação, conserto de alambrados e manutenção das iluminações nas praças e ginásios de esportes de Americana. Os espaços estão fechados ao público e as escolinhas esportivas suspensas, como medida de prevenção ao avanço da pandemia da Covid-19.

Durante esta semana, que segue até sexta-feira (22), a equipe da secretaria está trabalhando na manutenção do campo de futebol da Avenida Raphael Vitta, na região central. Os trabalhos se concentram na manutenção dos alambrados, capinação e melhorias nas traves.

“Essa é uma solicitação antiga dos moradores daquela região. O alambrado estava danificado e as bolas acabavam saindo do campo e caindo na via, trazendo riscos aos atletas e para os motoristas. Nos outros locais, estamos realizando os trabalhos de acordo com as necessidades dos espaços. A secretaria está empenhada em manter os serviços de manutenção periódica dos espaços esportivos”, explicou o secretário de Esportes, Eudaldo Cardoso dos Santos, o Paraná.

Os espaços esportivos já contemplados com as obras de melhorias e manutenção são: a quadra e a praça de esportes da Vila Bertini; a praça de esportes no bairro Jardim das Flores; o Centro Cívico; e a piscina de biribol da praça de esportes “Sebastião Barreira”, no bairro Nova Americana.

Nas próximas semanas, as equipes estarão concentradas na região do bairro Zanaga, onde serão realizados serviços de limpeza, retirada de entulho, capinação e manutenções na Praça de Esportes “Roberto Polatti”.