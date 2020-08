Secretaria de Esportes revitaliza área de lazer da Vila Jones

A Secretaria Municipal de Esportes finaliza nesta semana a revitalização da área de lazer “Paulino Rossi”, conhecida como “buraco da viúva”, localizada no bairro Vila Jones. Diversas melhorias foram realizadas, tais como: retirada de entulho; nivelamento do campo; poda da grama; poda das árvores; pintura geral, incluindo traves, muros e portão; reforma dos alambrados; reforma dos sanitários com colocação de chuveiro e novas peças; demarcação do campo; manutenção das instalações elétricas; reforma e pintura das mesas e bancos de concreto, entre outras.

Os serviços foram realizados por mão de obra da própria secretaria, com acompanhamento da encarregada de serviços Silvia Maria Souto, e com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; da JR Gramas e Paisagismo; da Borracharia Nove de Julho, por meio do proprietário Robson Peres; e do grupo “Peladeiros de Sábado”, representado por Blauner Moraes, que deve assumir a manutenção do local após a conclusão da revitalização.

De acordo com o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, a área estava sem condições de uso e recebendo descarte de materiais inservíveis. “Quem conhecia como era esse local, percebe na hora a transformação. Foram utilizados caminhões e maquinários neste serviço, mas precisamos ressaltar o trabalho dos nossos servidores, que foram fundamentais para que tivéssemos esse resultado. Agradeço também todos os parceiros, que tornaram possível esse novo espaço para a população”, afirmou Paraná.

O representante do grupo “Peladeiros de Sábado” destacou a importância das melhorias realizadas. “Está ótimo e a tendência é só melhorar. Este local estava abandonado, sendo usado até por usuários de drogas e, agora, poderá receber a comunidade”, comentou Blauner.

Paraná informou que uma segunda etapa de melhorias está prevista para ocorrer nesta área ainda no segundo semestre deste ano. “Estamos fazendo uma parceria com empresários e a população local para colocar neste local um parquinho para as crianças, tanque de areia e implantação de paisagismo. Vai ficar ainda melhor como espaço de lazer para as famílias”, disse o secretário. A área de lazer “Paulino Rossi” também conta agora com a presença de um zelador.