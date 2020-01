Secretaria de Habitação faz mutirão sobre isenção do IPTU no Vida Nova I

Começou nesta segunda-feira (13), o mutirão realizado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano sobre a questão da isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) com moradores do Condomínio Vida Nova I. A unidade construída é classificada como habitação de interesse social e amparada pela isenção do imposto.

O principal objetivo da ação é orientar a população local e facilitar o trâmite para a isenção do Imposto. “O trabalho será feito até quinta-feira e neste primeiro dia atendemos aproximadamente 50 pessoas. Com os documentos necessários damos início ao processo e os moradores não precisam ir até a Prefeitura. Na próxima semana vamos fazer o mutirão no Vida Nova II”, explicou o secretário da pasta, Charley Petter Cornachione.

Os conjuntos habitacionais foram construídos por meio do Programa “Minha Casa Minha Vida” para famílias de baixa renda (faixa 1) e no total possui aproximadamente 890 famílias.