Nesta segunda-feira (16), a Secretaria de Meio Ambiente de Americana informou o adiamento do evento caminhada Cadeia para maus-tratos, que aconteceria no dia 22 de março. A secretaria está seguindo as orientações do Ministério da Saúde, do governo do Estado de São Paulo e também da Prefeitura de Americana, como forma de bloquear a expansão da pandemia Coronavírus (Covid-19) no país e em Americana.