Secretaria de Meio Ambiente realiza a campanha digital do Junho Verde ‘Mesmo à distância, #juntospelomeioambiente’

Nesta segunda-feira (1), a Prefeitura Municipal de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, dá início oficial à celebração do Junho Verde 2020, mês que visa aumentar a conscientização e engajamento da população às questões ambientais, com o tema “Mesmo à distância, #juntospelomeioambiente”. Respeitando o distanciamento social recomendado, a ação será digital com lives, cursos e lançamentos.

Em 2019, a secretaria fez a campanha que teve em um mês mais de 40 ações de cunho ambiental, levando informação, capacitação e conscientização ambiental em Americana.

“O plano era dar continuidade e até ampliar as ações em 2020. Entretanto, com o avanço da pandemia de COVID-19 que temos enfrentado, os planos ficaram comprometidos. Entendendo que o meio ambiente merece nossa atenção mesmo neste momento e, para termos manutenção desta data tão especial, decidimos pela realização de ações, mesmo que de forma digital”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias.

Confira as atividades que serão atualizadas semanalmente no site e nas redes sociais da Prefeitura Municipal:

– Curso “O Despertar Ambiental” para educadores

– Curso “O Despertar Ambiental” para estudantes e população em geral

– “Lives” em formato de entrevistas com Especialistas Ambientais

– Lançamento da Cartilha de Bem-estar Animal (versão digital)

– Lançamento da Cartilha Contra Pesca Predatória (versão digital)

– Colocação de faixas, intensificando a campanha contra Queimadas e Descarte Irregular

– Iluminação de parte da Avenida Brasil

Mais informações pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente, (19) 3471-7770.