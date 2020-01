Secretaria de Meio Ambiente reúne autoridades e discute melhorias na causa animal em Americana

o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, reuniu autoridades de Americana para dar sequência aos projetos relacionados à causa animal no município. Participaram da reunião o vereador Welington Rezende, representantes de ONG’s, do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e veterinários. Entre os tópicos discutidos, o grupo abordou a implantação do Castramóvel, a Cartilha Educativa, a UBS Animal e a formação do conselho responsável.

Odair Dias enalteceu a participação de todos e afirmou que os projetos estão apenas começando. “Americana está se movimentando pelos seus animais! Essa luta é nossa e não vamos parar”, disse.

O secretário relembrou a verba de R$ 500 mil destinada pelo deputado estadual, delegado Bruno Lima, disponível para a obra da UBS Animal em Americana. De acordo com a secretaria, metade do recurso está previsto para ser liberado em 60 dias.