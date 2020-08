Secretaria de Obras inicia recapeamento da Rua Riachuelo

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana iniciou, segunda-feira (3/8), obras de recapeamento na Rua Riachuelo, entre as ruas Dom Pedro II e Padre Manoel da Nóbrega. A previsão é de que a equipe fique no local até hoje e siga, posteriormente, para a Rua das Hortênsias, entre a Avenida dos Castelhanos e Rua das Açucenas. Terminada mais essa etapa, a próxima via a ser recapeada será a Rua das Azaleias.

Desde o início do ano, a Prefeitura vem investindo na recuperação de várias vias da cidade. Já receberam as obras de recapeamento a Rua Tuiuti, Rua Cândido Cruz, Rua Washington Luis, Rua Thomaz Biancardi, Rua Carolina Calegaris, Rua da Solidariedade, Rua Mantiqueira, Rua Pará, Rua Cravos, Rua das Alfazemas, Rua São Vito, ruas do bairro Frezzarin, entre outras.

“Destacamos a importância em dar continuidade nos serviços de recapeamento. Nosso trabalho busca sempre melhorar a qualidade das vias do município e assim aumentar a segurança dos pedestres e dos motoristas”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.