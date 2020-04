Secretaria de Saúde recebe doação de 250 protetores faciais para profissionais da Atenção Básica

Os profissionais da Saúde que atuam na Rede de Atenção Básica de Americana passam a utilizar protetores faciais confeccionados por meio de tecnologia de impressora 3D. A doação de 250 unidades para a Secretaria Municipal de Saúde foi realizada pela empresa Cortag Indústria e Comércio, de Mogi Mirim, por intermédio da enfermeira do Núcleo de Especialidades, Aline Marcelino Silvestre.

De acordo com a enfermeira, o marido dela trabalha na empresa Corteg, que estava produzindo os protetores para doação. “Por eu ser enfermeira, ele pediu que doassem para nossa utilização no Núcleo de Especialidades. Primeiramente, foram doados 20 protetores e, agora, a empresa encaminhou mais 250 para os profissionais de toda Atenção Básica”, explicou Aline.

A profissional destacou a importância da solidariedade neste momento. “Foi uma atitude de extrema preocupação com o próximo. Essa empresa não trabalha com materiais hospitalares, mas se preocupou com a nossa proteção neste momento e fizeram a doação”, comentou a enfermeira.

Outras empresas já realizaram doação de protetores faciais para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).