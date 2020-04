Secretaria de Saúde segue com cadastro de profissionais formados na área da Saúde para voluntariado

A Secretaria Municipal de Saúde segue com o cadastro de profissionais voluntários para o enfrentamento ao Covid-19, formados em cursos técnicos ou de nível superior. O link para preenchimento do formulário está disponível em www.saudeamericana.com.br/voluntarios/, que pode ser acessado diretamente, por meio do site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br) ou da Secretaria Municipal de Saúde (www.saudeamericana.com.br/portal/).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano, várias pessoas já se cadastraram, mas nenhuma iniciou o trabalho até o momento. “Agradecemos aos profissionais que estão se cadastrando, pois sabemos que o trabalho voluntário neste momento requer um grande comprometimento. Entendemos que a grande maioria que se cadastrar não terá a disponibilidade do cumprimento de horários que precisamos, por isso, quanto mais pessoas se inscreverem, teremos mais possibilidades de preencher a demanda que for necessária”, explicou.

O objetivo deste cadastro é criar um banco de voluntários que podem ser chamados caso seja necessário. Desde o dia 26 de março, já se cadastraram profissionais como: assistente social, auxiliar de enfermagem, biomédico, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, entre outros.

O profissional formado na área da Saúde, interessado em ser voluntário, deve acessar o link e preencher o formulário com seus dados pessoais, como nome, endereço, escolaridade, profissão e outros. É preciso ficar atento se as informações de telefone e e-mail principalmente estão corretas para que a Secretaria de Saúde entre em contato.

A quantidade de voluntários será divulgada quando ocorrer o início dos trabalhos para não desestimular novos cadastros.