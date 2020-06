Secretário de Cultura e Turismo anuncia fim da obra na orla da Praia dos Namorados

Com investimento de R$ 1,2 milhão, proveniente do convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e o Ministério do Turismo, e R$ 130 mil do poder público, as obras de revitalização da orla da Praia dos Namorados estão em fase de conclusão, de acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani. A inauguração está prevista até o final de julho.

Na última semana, Giuliani esteve no local para acompanhar a situação da reforma e definir os últimos serviços, juntamente dos secretários de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, de Planejamento, Angelo Sérgio Marton, e de Meio Ambiente, Roberto Sablewsky Galvão.

No momento, estão sendo feitas podas das árvores, limpeza da Orla e instalação do piso na área de passeio. Mesmo com a inauguração, as quadras esportivas continuarão fechadas, obedecendo às orientações dos órgãos competentes de saúde em relação a pandemia do Covid-19.