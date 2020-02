Secretário de Habitação participa de entrega de escrituras para moradores do Novo Horizont

O secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Coranchione, participou da cerimônia de entrega de 32 escrituras para os moradores do bairro Jardim Novo Horizonte representando o prefeito Omar Najar. Realizada pela Cooperteto (Cooperativa Nacional de Habitação e Construção), a solenidade aconteceu na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. O projeto foi dividido entre construções em regime de mutirão e lotes urbanizados, com auxílio da primeira e única edição do Crédito Solidário e do apoio da Prefeitura de Americana e da Caixa Econômica Federal. Também participou da cerimônia o vereador Marco Antônio Alves Jorge, o Kim.

“Fiquei muito feliz em participar de mais uma entrega e ajudar, com a secretaria e a prefeitura, a realização de mais um sonho. Eu acredito que o cooperativismo é a fórmula que pode transformar nosso mundo, ele é a união de pessoas em uma corrente do bem e foi desta forma que esses moradores construíram suas casas”, comentou o secretário de Habitação, Charley.

Outras 37 escrituras de propriedade habitacional a famílias residentes no Jardim Novo Horizonte foram entregues em fevereiro de 2017.