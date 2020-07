Sectur anuncia término da revitalização da Orla da praia dos namorados

Está marcada pra hoje terça-feira (28), a entrega das obras e da revitalização da orla da Praia dos Namorados, feitas pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana). Com investimento total de R$ 2.319.079,20, de recursos do Ministério do Turismo, foram feitas diversas melhorias, entre elas, reforma completa nos sanitários públicos, instalação de chuveirões, manutenção completa na rede hidráulica e reforma nas quadras esportivas. De acordo com a secretaria, a revitalização foi feita em 1.105 metros de extensão da orla e a obra foi retomada em janeiro deste ano, com a empresa Placon.