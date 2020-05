Sectur realiza novo playground do Jardim Botânico

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana iniciou, nesta quinta-feira (7), a montagem do novo playground do Jardim Botânico. O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, acompanhou o trabalho e ressaltou a importância do investimento com a aplicação dos recursos provenientes da arrecadação da bilheteria.

“Recebemos os materiais para montagem do novo playground do Botânico. Alguns brinquedos são novos e outros reformados. Essa verba é do Fundo de Revitalização do Parque Ecológico, da arrecadação da bilheteria, como prevê o decreto que estipula que todo o recurso arrecadado na bilheteria tem que ser investido para melhorias em todo o completo do Parque Ecológico, Botânico e Viveiro. Em breve, a população poderá usufruir do espaço, assim que passar essa pandemia”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

Os brinquedos estão sendo montados no mesmo local do antigo. O kit é composto por dois escorregadores em fibra com rampa escalada e plataforma, uma casa do Tarzan, uma escada horizontal e duas gangorras dupla. Para sombreamento, no centro, será plantado uma muda de Ypê.

A aquisição dos brinquedos foi um processo licitatório feito com recursos do Fundo de Revitalização do Parque Ecológico e Jardim Botânico.