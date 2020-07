Sequestrador de Emily de 11 Anos é identificado pela DIG

A delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana (SP) identificou Paulo Cesar da Silva, de 28 anos, que teria sequestrado a menina Emily Bello Soares da Silva, em Santa Bárbara d’ Oeste (SP).

Os investigadores com a ajuda da vítima conseguiu localizar, o apartamento onde a menina teria ficado em cárcere privado. O local fica localizado no Condomínio Praças de Sumaré, no bairro Jardim Santa Maria.

De acordo com a corporação, a irmã do suspeito mandava no local até três meses atrás, mas havia algumas fotos e roupas dela no apartamento. As fotos do homem também estavam no local e ele foi reconhecido por Emily.

Corporações da região estão fazendo buscas e caso ele seja encontrado será preso pelo crime de cárcere privado.