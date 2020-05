Sesi faz doação de 140 refeições por dia para servidores do HM até 30 de maio

Os servidores do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” terão almoços diferentes neste mês. Eles começaram a receber refeições prontas do Sesi de Americana, que vai doar 140 marmitas de 7 a 30 de maio.

A doação do Sesi ao Hospital Municipal foi intermediada pela Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano de Americana. “Fomos procurados pelo Sesi de Americana, que tinha uma grande quantidade de refeições para doação. Agradecemos imensamente por essa atitude solidária e que chega em boa hora, pois nosso objetivo é que ninguém passe fome em nossa cidade”, comentou o secretário municipal, Ailton Gonçalves Dias Filho.

Segundo o diretor superintendente do HM, José Carlos Marzochi, a doação das refeições será feita de segunda-feira a sábado e permitirá que outras ações sejam realizadas nesse período. “Com a redução da produção da nossa cozinha, teremos a oportunidade de realizar uma manutenção geral que não é possível fazer em dias normais. Então teremos mais esse benefício”, explicou. “Em nome de todos os servidores do nosso HM, agradecemos muito ao Sesi pela doação das refeições neste momento tão difícil que estamos enfrentando com a pandemia da Covid-19”, completou Marzochi.

De acordo com o diretor do Sesi de Americana, André Luis Vigneron, serão distribuídas inicialmente 1.436 refeições para o Hospital Municipal e mais 20 entidades necessitadas do município. A ação faz parte de uma iniciativa do Sesi-SP que vai produzir, em todo o estado, 230 mil refeições por dia para comunidades carentes. Até o final do mês, serão utilizadas 1,7 mil toneladas de alimentos no preparo de 4 milhões de refeições em 108 cidades do interior, além da capital, para ajudar os mais necessitados nesta fase aguda da pandemia de Covid-19.

“Este momento é de união, de olhar para o outro, de ajudar. Estamos reunindo esforços para passarmos por esta tempestade da melhor maneira possível”, afirmou o presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf.

Quase mil profissionais do Sesi-SP estarão envolvidos nesta ação: 686 auxiliares de cozinha, 139 cozinheiros e 138 nutricionistas que trabalharão sempre seguindo os protocolos de segurança, como distanciamento seguro, uso de máscaras, álcool em gel e ambientes ventilados. Além disso, todas as cozinhas serão higienizadas, antes e depois do preparo das refeições.