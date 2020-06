Sosu discute conclusão da obra de transposição da Gruta Dainese

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está discutindo as próximas etapas para a conclusão da obra de transposição da Gruta Dainese. O assunto foi tratado, na manhã desta terça-feira (2), na sede da Sosu, pelo secretário da pasta, Adriano Alvarenga Camargo Neves, o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e autoridade municipal de trânsito, Eraldo Camargo, e representantes da empresa responsável pelas obras.

“Hoje ocorreu a reunião com a empresa responsável pelas obras de transposição da Gruta Dainese, para alinhamento das próximas ações para a finalização do trabalho. O apoio do prefeito Omar Najar foi fundamental para que essa obra ocorresse em nosso município. Bastante necessária essa transposição é esperada há muitos anos e será muito importante para toda a população”, disse o secretário Adriano.

Já foram executadas as redes de galerias pluviais, as interligações de galerias, as bases para as aduelas de passagens de água e ecológica, as duas passagens de água (aduelas) e está sendo feita a terraplenagem do aterro. A próxima etapa da obra será a construção da passagem ecológica de animais e a pavimentação.

A obra de transposição do córrego da Gruta Dainese irá interligar os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade e tem uma extensão de 600 metros lineares.

O novo acesso irá melhorar a mobilidade urbana e desafogar o tráfego de veículos na Avenida da Amizade, segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Serão atendidos cerca de 50 mil moradores das regiões da Morada do Sol, Parque das Nações, Parque da Liberdade e São Jerônimo.

A construção está sendo executada por meio do Polo Gerador de Tráfego (PGT) com contrapartida de um empreendimento da Incorporadora Loteamento Residencial “Jair Faraone Zanaga”, cujo termo de compromisso de implantação foi celebrado pelo prefeito Omar Najar.