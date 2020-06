Sosu segue com obra de galeria na Avenida da Música

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana segue trabalhando no conserto de galeria de águas pluviais na Avenida da Música, região do bairro Nova Carioba, altura do número 800, em frente à empresa Maxi Água. A galeria é antiga e houve o rompimento da tubulação.

O serviço começou a ser executado no dia 10 de junho e o local está interditado parcialmente ao tráfego de veículos.

Com o rompimento da galeria parte do asfalto cedeu. A prefeitura executará a troca de tubulação e a construção de novas caixas de galeria, segundo a Sosu.

A previsão é de que o serviço seja concluído até o final do mês de junho.