taxa de ocupação de leitos diminui em Americana

A taxa de ocupação de leitos exclusivos para pacientes de coronavírus reduziu em Americana .

De acordo com a atualização da prefeitura desta quarta-feira (05), a taxa de ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 59% com respiradores (de 58 no total, 34 estão ocupados) e de 49% sem respiradores (de 65 no total, 32 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

FASE AMARELA – Apesar do registro de pelo menos 2 mortes diárias nos últimos dias e aumento nos casos confirmados, a redução da taxa de ocupação de leitos é o parâmetro do governo do estado para o avanço de fase no Plano São Paulo da retomada da economia. A redução pode fazer como que Americana avance para a fase amarela, o que permitirá a abertura de salões de beleza e academias, por exemplo.