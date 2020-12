tentativa de latrocínio na Avenida Brasil

um motorista de um Audi cinza estaria estacionado quando um rapaz se aproximou e tentou furtar um relógio, na sequência o suspeito atirou e acertou o ombro próximo ao antebraço da vítima. A polícia militar atendeu a ocorrência rapidamente .

Dentista de 39 anos, estava com seu veículo na fila do drive thru de uma lanchonete, quando surgiu um motociclista. O criminoso anunciou o assalto e tentou roubar o relógio do homem, porém efetuou um disparo e atingiu um dos ombros da vítima. O ladrão fugiu sem levar nada. Uma testemunha socorreu o dentista para o Hospital Unimed, onde foi atendido.