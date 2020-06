Tivoli Shopping reabre hoje quinta-feira 04/06

O Tivoli Shopping retoma suas operações a partir das 14h desta quinta-feira, 4 de junho, seguindo as orientações de órgãos públicos e decretos governamentais. O empreendimento funcionará temporariamente em horário reduzido, das 14h às 18h.

O Tivoli adotará uma série de medidas de segurança nesta primeira fase de reabertura ao público. O protocolo determina higienização rotineira das áreas de uso comum, álcool em gel para utilização dos clientes e dos funcionários, redução da capacidade máxima de ocupação.

Entre as medidas estão ainda a aferição de temperatura dos clientes, lojistas, fornecedores e colaboradores nos acessos do empreendimento. Quem estiver com temperatura acima de 37 graus será orientado a procurar o posto de saúde. Todas as pessoas só poderão entrar e permanecer no empreendimento utilizando máscaras e neste primeiro momento, o Shopping só irá funcionar com 20% de ocupação.

Visita de técnicos

Técnicos da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste visitaram nesta quarta-feira (3) as instalações do Tivoli Shopping. A inspeção de caráter preventivo busca orientar os lojistas e funcionários sobre as medidas sanitárias de segurança no combate ao Coronavírus (Covid-19) e verificar o planejamento visto que o espaço reabrirá parcialmente a partir desta quinta-feira (4).

Funcionando nesta primeira fase, das 14 às 18 horas, o Tivoli Shopping está cumprindo o Planejamento Estratégico de Ordem Sanitária, atendendo todos os decretos e protocolos, segundo as equipes da Prefeitura. O trabalho envolveu o setor de Fiscalização de Obras e Posturas e Vigilância Sanitária que seguem também com as vistorias em estabelecimentos considerados essenciais e no comércio de rua.

Durante a ação, foram verificadas todas as providências deste planejamento entregues pelo shopping, como a implantação do acesso e saída apenas pela Avenida Santa Bárbara, redução da capacidade máxima de ocupação, cancelas automatizadas, aferição de temperatura, instalação de dispensers de álcool em gel, retirada de mesas, cadeiras e bancos para evitar aglomeração, destinação da praça de alimentação somente com sistema delivery, drive thru ou take away (para viagem), orientações e treinamento aos colaboradores, demarcação no piso para distanciamento entre as pessoas, entre outras demandas.

Também foi vistoriada grande parte das lojas para verificação das medidas como previsto em comunicados, decretos municipais e estaduais de Saúde. Algumas lojas de maior porte também farão aferição de temperatura. As demais estão atendendo as questões relacionadas ao distanciamento entre pessoas e normas de higiene.