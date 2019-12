Trem iluminado do “Natal nos Trilhos – Expresso Paulista” passa por Americana nesta sexta-feira

Um trem especial totalmente iluminado e com a presença do Papai Noel vai percorrer diversas cidades, partindo de São José do Rio Preto e tendo como destino final Jundiaí. O trajeto do “Natal nos Trilhos – Expresso Paulista”, projeto realizado pela Rumo Logística e pela ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, teve início nesta segunda-feira (16) e passa pela linha férrea de Americana no dia 20 de dezembro (sexta-feira), por volta das 23h25, mas podem ocorrer atrasos.

O percurso definido pelos organizadores será este:

– Dia 16/12: de São José do Rio Preto a Santa Adélia;

– Dia 17/12: de Santa Adélia a Matão;

– Dia 18/12: de Matão a Araraquara;

– Dia 19/12: de Araraquara a Rio Claro;

– Dia 20/12: de Rio Claro a Campinas;

– Dia 21/12: de Campinas a Jundiaí.

Segundo a Rumo, não existe venda de bilhetes ou transporte de passageiros, pois a composição apenas faz um desfile pela ferrovia. Também não são previstas paradas ou visitação ao trem durante o desfile. A atividade tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.