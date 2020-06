UBS do Ipiranga terá R$ 200 mil para reforma

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu na tarde desta terça-feira (23) Roger Willians, vice-prefeito e chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, para o anúncio da destinação de R$ 200 mil para investimentos na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga. O encontro foi acompanhado pelo secretário da Saúde, Gleberson Miano, e pelo empresário Lucas Leoncine.

O recurso será destinado à reforma estrutural do espaço e tem origem em emenda extraorçamentária do deputado estadual Cauê Macris. O espaço foi fechado no fim do ano e, segundo o secretário de Saúde, poderá ser reativado com a melhoria da sua estrutura. “Eu só agradeço o empenho do Cauê, que tem ajudado muito a nossa cidade com verbas. Quero parabenizar o Lucas por luta pelos recursos e também o secretário Gleberson, que vem batalhando por essa reforma. Com certeza vai trazer melhorias e mais conforto para a população daquela região”, disse o prefeito Omar.

Roger destacou que o recurso é fruto de solicitação de Leoncine, que é daquela região. “Prefeito, parabéns pela sua conquista. Esperamos que em breve a obra possa começar e que seja reaberto aquele postinho, que é tão importante para a cidade de Americana”, disse.

Com a liberação do recurso, a obra ocorrerá após realização de todo o processo licitatório necessário para que ocorra, explicou o secretário de Saúde, Gleberson Miano. O chefe da Pasta ainda ressaltou que diante do quadro de concentração de esforços para o combate à Covid-19, o repasse é fundamental para que aquela UBS seja reformada.