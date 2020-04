UBS Vila Gallo passa a ser referência em saúde da mulher a partir de segunda-feira

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Gallo, a partir de segunda-feira (6), passa a ser referência em saúde da mulher em Americana, com atendimentos em ginecologia, pré-natal e puerpério. A unidade vai abrigar ainda o Programa Mamãe Nenê, que faz o acompanhamento de crianças, desde a alta da maternidade até os quatro anos de idade. A UBS Vila Gallo vai atender das 7h às 16h e fica localizada na Rua Quintino Bocaiuva, 1250, esquina com a Avenida Abdo Najar, no bairro Vila Santa Catarina.

Dessa forma, todos esses atendimentos deixam de ser realizados na UBS Cillos, que terá o prédio destinado para outra utilização da Secretaria Municipal de Saúde, ainda em avaliação. A Clínica de Fonoaudiologia, que também funcionava na UBS Cillos, foi transferida para o Núcleo de Especialidades, que fica na Rua Primeiro de Maio, 421, no bairro Cordenonsi.

O prédio da UBS Vila Gallo passou por reforma completa e ampliação, por meio do Programa Saúde em Ação, do Governo do Estado de São Paulo, além de receber equipamentos mobiliários. A equipe da secretaria está realizando a mudança para o novo local nesta sexta-feira (3) e todas as mulheres atendidas estão sendo comunicadas sobre a alteração.