Unidade de Educação Ambiental faz ações on-line

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana, através da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, está realizando a partir deste mês (julho), ações de educação ambiental on-line. O projeto tem como objetivo incentivar a população a refletir e estudar sobre causas ambientais.

As atividades compreendem a apresentação de vídeos, sensibilização e atividades lúdicas, como contações de histórias, oficinas encaminhamento de material educativo e informativo por meio das redes de contato. A Unidade de Educação Ambiental e Planejamento apresentava o projeto e as ações em escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino, porém as atividades foram suspensas por conta da pandemia do Covid-19.

Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente no telefone (19) 3471-7770 ou pelo email publicidade.sma@americana.sp.gov.br

Dentro da programação online da secretaria, está aberta a segunda edição do curso: “O Despertar Ambiental”, que tem como tema a interface entre saúde, meio ambiente e qualidade de vida. O curso está organizado em seis aulas, e terá início no dia 03 de agosto. As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura, no link https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=189&a=despertar-ambiental