Utransv informa interdição da Avenida Nicolau João Abdalla

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana informa que nos dias 7 e 8 de fevereiro, serão interditados os dois sentidos da Avenida Nicolau João Abdalla, no trecho entre a rotatória do cruzamento da Avenida Lírio Corrêa e o cruzamento com a Avenida Atílio Dextro, no bairro Jaguari. As interdições serão feitas para a CPFL executar a troca de postes e cabeamento da rede de energia elétrica. De acordo com a Utransv, o tráfego será desviado para a Avenida Atílio Dextro, Avenida da Música e Lírio Corrêa.