Vacinação contra a gripe começa segunda-feira para crianças, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, inicia na segunda-feira (11) a terceira fase da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza para os seguintes grupos prioritários: crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com deficiência; gestantes; e puérperas até 45 dias. Desde o dia 23 de março, quando começou a campanha, Americana já vacinou 59.451 pessoas.

A vacina está disponível, das 8 às 16 horas, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta-feira. Já o sistema de drive thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, está ocorrendo no Núcleo de Especialidades (Rua 1º de Maio, 421, bairro Cordenonsi), para pessoas com dificuldade de locomoção, com exceção de crianças, que devem ser vacinadas nos locais com a vacinação convencional.

A meta do Governo do Estado é vacinar ao menos 90% de cada grupo prioritário. A população estimada para os grupos pertencentes à primeira etapa da terceira fase é a seguinte: crianças de seis meses a menores de seis anos de idade – 13.240; gestantes – 1.871; e puérperas até 45 dias – 308. O grupo de pessoas com deficiência não possui população estimada.

O município conta com 10 mil doses da vacina em estoque atualmente e a Vigilância Epidemiológica de Americana retira nesta sexta-feira (8) mais nove mil doses no GVE – Grupo de Vigilância Epidemiológica de Campinas.

A segunda fase da campanha termina nesta sexta-feira (8), mas os grupos prioritários pertencentes às duas primeiras fases podem receber a vacina até o encerramento da campanha. De 18 de maio a 5 de junho, acontece a segunda etapa da terceira fase com vacinação para adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas.

Balanço

De acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (7) pela Vigilância Epidemiológica de Americana, já foram vacinados 40.304 idosos ou 146,70% de cobertura e 7.780 trabalhadores da saúde ou 140,87% de cobertura, superando a meta preconizada pelo Governo do Estado de São Paulo para o município.

Com relação aos grupos prioritários da segunda fase, segundo o balanço, já foram vacinados em Americana: 6.355 doentes crônicos; 766 profissionais de salvamento e segurança; 395 caminhoneiros; 314 motoristas de transporte coletivo; 5 portuários; 113 funcionários do sistema prisional; e 978 pessoas pertencentes ao grupo de população privada de liberdade. Esses grupos não possuem população estimada, por isso, não é possível indicar a cobertura vacinal.

Vacina

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19.