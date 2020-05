VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM CRIANÇAS COMEÇA HOJE EM AMERICANA

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, inicia na segunda-feira (11) a terceira fase da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza para os seguintes grupos prioritários: crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com deficiência; gestantes; e puérperas até 45 dias. A vacina estará disponível, das 8 às 16 horas, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta-feira. Já o sistema de drive thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, estará ocorrendo no Núcleo de Especialidades (Rua 1º de Maio, 421, bairro Cordenonsi), para pessoas com dificuldade de locomoção, com exceção de crianças, que devem ser vacinadas nos locais com a vacinação convencional.