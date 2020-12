vacinação contra covid-19 em SP começa em janeiro

O governador de São Paulo, João Doria(PSDB), afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira(3), no Palácio dos Bandeirantes, que o estado começará a vacinação contra o coronavírus no mês de janeiro. Doria afirma que São Paulo terá 46 milhões de doses da CoronaVac no primeiro mês de 2021.

Chegou ontem (3) à capital paulista uma remessa com 600 litros a granel da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Essa quantidade equivale a 1 milhão de doses da vacina. Somada com a primeira remessa de doses prontas, o estado totaliza 1,12 milhão de doses.