vagas de emprego em Santa Bárbara

O Tenda Atacado, localizado em Santa Bárbara, está com vagas de emprego disponíveis. A unidade fica na Rua do Ósmio, 915 – Mollon.

As vagas oferecidas são para líder de açougue, auxiliar de açougue, repositor e oficial de manutenção. Não há informações de salário ou benefícios.

Os interessados devem encaminhar os currículos pelo e-mail rhts.stb@tendaatacado.com.br ou deixar no caixa central da loja.

As indústrias Romi, de Santa Bárbara d’Oeste, abriram vagas para profissionais de algumas áreas nesta reta final de 2020. Veja as vagas abaixo:

Ajustador Montador: requer experiência anterior em montagem de máquinas;

Operador de máquina ferramenta: requer experiência anterior operação de centro de usinagem ou torno;

Vagas para pessoas com deficiência: Os currículos dos candidatos interessados serão cadastrados no banco de dados, visando a participação nos processos de seleção de acordo com a qualificação profissional e requisitos do cargo.

Os benefícios para quem for contratado: transporte fretado nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste; assistência médica/ odontológicca; refeição; cesta básica; Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e seguro de vida em grupo.

Os interessados devem cadastrar seus currículos através do site: https://www.romi.com/empresa/trabalhe-conosco