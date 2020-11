Veja locais onde mais se roubam e furtam motos em SP

Por conta da pandemia de Covid-19, o número de motos roubadas e furtadas no Estado de São Paulo teve queda significativa. É o que aponta o Boletim Econômico Tracker-FECAP, um levantamento realizado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), em parceria com a empresa Tracker, a partir de análise dos boletins de ocorrência registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Cidades com mais roubos de janeiro a agosto de 2020

Na lista das 10 cidades que mais registraram roubos de motos no Estado de São Paulo, a capital lidera o ranking com 52,49% das ocorrências registradas. Além da capital, a lista conta, com 7 cidades da Grande São Paulo e duas do interior.

São Paulo (52,49%)

Guarulhos (6,16%)

Campinas (6,03%)

Diadema (4,96%)

Santo André (4,56%)

São Bernardo do Campo (3,70%)

Mauá (2,97%)

Osasco (2,78%)

Suzano (2,24%)

Ribeirão Preto (2,15%)

Bairros da Capital com mais roubos de janeiro a agosto de 2020

Analisando os números da capital, os bairros do Capão Redondo e de São Mateus lideram a lista dos roubos de motociclos e motonetas, com 94 ocorrências registradas em cada um. O ranking totaliza 6 bairros da zona sul, 4 da zona leste e 1 da zona oeste da capital, todos situados em regiões periféricas da cidade.

Capão Redondo (94)

São Mateus (94)

Itaquera (86 ocorrências)

Pedreira (74)

Jardim Ângela (69)

Iguatemi (69)

Raposo Tavares (68)

Campo Grande (66)

Grajaú (64)

Cidade Ademar (62)

Guaianases (62)

Endereços da Capital com mais roubos de janeiro a agosto de 2020

O estudo também listou também os logradouros com maior incidência de roubos no estado, com destaque para a Avenida Aricanduva, uma das mais importantes vias da região leste de São Paulo.

Avenida Aricanduva (57)

Avenida Jacu Pêssego (56)

Rodovia SP 270 – Raposo Tavares (42)

Avenida Professor Francisco Morato (33)

Estrada de Itapecerica (27)

Avenida Interlagos (27)

Estrada do Alvarenga (25)

Avenida Eliseu de Almeida (22)

Avenida Ragueb Chohfi (21)

Rodovia SP 330 – Anhanguera (18)

FURTOS

A média de furtos de motos no Estado de São Paulo nos últimos seis meses foi de mil veículos. Este valor representa uma redução de 37% na média mensal na comparação do mesmo período com o ano anterior.

A análise dos furtos de motociclos e motonetas, no mês de agosto de 2020, apresentaram queda de aproximadamente 5,18% em relação ao mês de julho. Em um comparativo com o mesmo período do ano passado, a queda é muito maior, equivalente a 32,73%.

O total de furtos desses veículos, no segundo quadrimestre de 2020, acumula aproximadamente 4.200 ocorrências registradas, 18,89% menos furtos em comparação ao quadrimestre anterior. Observando os valores do ano passado, neste mesmo período, há uma queda de 34,11% no número de registros de furtos.

“Este fato é justificado principalmente pelas medidas de isolamento social instituídas para combater o avanço da pandemia de COVID-19, que acabou retirando, de forma voluntária ou involuntária, pessoas e veículos das vias públicas, principal local da ação dos criminosos”, diz o economista e coordenador da pesquisa, Allan Silva de Carvalho.

Antes do isolamento social, nos meses de janeiro e fevereiro, foi registrado um crescimento de 2% no número de ocorrências em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.

No período acumulado de 24 meses analisado, foram furtadas cerca de 36 mil motocicletas, incluindo motonetas. Os dados também revelam que os furtos de motocicletas, durante o acumulado dos 24 meses, ocorreram, em sua grande maioria, durante o período noturno (32,27%), seguido da manhã (24,01%), tarde (22,12%), madrugada (14,45%) e hora incerta (7,16%).

Analisando as ocorrências registradas neste ano, observa-se que 94,37% foram de furtos de motociclo.

Cidades com maior número de furtos de setembro de 2018 a agosto de 2020

Analisando os furtos geograficamente no período de 24 meses, observa-se que a capital paulista concentra o maior percentual de incidência de registros, com 40,43% dos furtos. Destaque para a cidade de Santos, que figura em segundo lugar neste ranking, com 2,93% das ocorrências.

São Paulo (40,43%)

Santos (2,93%)

São Bernardo do Campo (2,59%)

Osasco (2,45%)

Campinas (2,11%)

Diadema (1,90%)

Carapicuíba (1,89%)

Santo André (1,85%)

Ribeirão Preto (1,85%)

Guarulhos (1,42%)

Bairros da Capital com maior número de furtos de janeiro a agosto de 2020

Dentro da capital, o bairro de Santo Amaro lidera as estatísticas de furto de motos, com 568 ocorrências entre setembro/2018 e agosto/2020. Entretanto, quando a mesma análise é feita somente no ano de 2020, levando em consideração o período entre janeiro e agosto, observa-se que Santana é o bairro com maior incidência de furtos, com 131 ocorrências. Nesta avaliação o ranking ainda é composto pelos bairros a seguir:

Santana (131)

Itaim Bibi (128)

Bela Vista (111)

Santo Amaro (110)

Pinheiros (108)

Lapa (106)

Vila Mariana (101)

Jardim Paulista (97)

Tatuapé (96)

Barra Funda (92).

Verifica-se, portanto, que a maioria dos furtos são cometidos em bairros totalmente distintos daqueles em que as motos são roubadas. Neste caso, há uma preferência para regiões mais centrais e mais nobres da capital.

Bairros da Capital com maior número de furtos de janeiro a agosto de 2020 durante a madrugada

Entretanto, fazendo uma análise mais detalhada, observa-se que os períodos de furtos variam substancialmente conforme a região analisada. Os furtos nos bairros mais periféricos ocorrem principalmente na madrugada, conforme lista abaixo. Por outro lado, a grande maioria dos furtos nos bairros mais centrais acontecem de manhã, à tarde ou mesmo à noite.

Sacomã (60)

Capão Redondo (26)

Campo Limpo (17)

Jardim Ângela (12)

Itaquera (11)

Vila Jacuí (11)

Grajaú (10)

Pirituba (9)

Brasilândia (7)

Ipiranga (7)

Jardim São Luís (7)

Endereços da Capital com mais furtos de setembro de 2018 a agosto de 2020

Rua Voluntários da Pátria (89)

Rua Amador Bueno (64)

Rua Haddock Lobo (63)

Rua Vergueiro (62)

Rua Tocantínia (56)

Rua Pedro de Toledo (56)

Rua Sumidoro (54)

Rua Treze de Maio (45)

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (44)

Rua Oscar Freire (43)

Endereços da Capital com mais furtos de janeiro a agosto de 2020

Rua Tocantínia (55)

Rua Voluntários da Pátria (31)

Rua Vergueiro (15)

Rua Pedro de Toledo (13)

Rua Doutor César (13)

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (13)

Rua Duarte de Azevedo (13)

Rua Maestro Cardim (12)

Rua Sumidoro (11)

Rua Padre Adelino (11)