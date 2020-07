Vereador de Nova Odessa Poneis morre vítima do coronavírus

Morreu ontem (9), o vereador de Nova Odessa, Avelino Xavier Alves, aos 53 anos, vítima do coronavírus. Ele estava internado na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada.

O Poneis, como era conhecido, é vice-presidente da casa e foi diagnosticado com o vírus nos últimos dias. De acordo com a Câmara, a morte foi provocada por complicações respiratórias decorrentes da infecção do vírus.