Viaduto Amadeu Elias não terá mudanças esse Ano

Omar Najar prefeito de Americana afirmou que não vai fazer alterações no Viaduto Amadeu Elias, que liga a região do centro ao Colina.

A informação foi divulgada durante uma entrevista do prefeito para a Rádio Azul no Jornal On News. A mudança é solicitada por comerciantes da região que afirmam que tiveram o faturamento reduzido após a mudança. Segundo o prefeito, as informações prestadas pelos comerciantes não são suficientes.

“Se ele tá subindo a Av. Paulista e acha interessante um restaurante ou uma padaria ele para. Essa justificativa de que caiu o comércio, caiu no Brasil inteiro”, disse Omar em relação ao tráfego na via.