Viaduto Amadeu Elias pode voltar a ter duas mãos .

O prefeito Omar Najar(MDB) afirmou que pode rever a alteração do trânsito no viaduto Amadeu Elias, na região central de Americana.

O viaduto passou a ter duas faixas de mão única e uma faixa exclusiva para Bombeiros há pouco mais de um ano.

“Sugestões a agente aceita, se for viável, nada mais do que justo do que mudar”, afirmou Omar ao programa On News. O prefeito afirmou que quem está sendo mais prejudicado com a mudança são os moradores da região e não os comerciantes.

Uma reunião realizada no início da semana apresentou a proposta de reversão da mudança ao prefeito. Participaram moradores da região do bairro Colina e comerciantes do entorno do dispositivo.