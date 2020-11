Neste domingo (8), das 7h30 às 16h30, a via central do Viaduto Ministro Ralph Biasi ficará interditada para a implantação de iluminação de LED, em substituição às lâmpadas antigas. Os motoristas poderão utilizar as alças laterais ao viaduto como opção de trajetos ou o Viaduto Amadeu Elias, segundo a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana.