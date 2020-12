Vídeo produzido pelo Meio Ambiente é reconhecido como destaque 2020

O vídeo que foi produzido pela Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, da Secretaria de Meio Ambiente de Americana, foi escolhido como destaque em 2020 no prêmio Sua Gota Faz a Diferença, do Consórcio PCJ (Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). O anúncio foi feito no dia 11 de dezembro por uma banca julgadora, composta por especialistas da área de educação ambiental, sustentabilidade e comunicação social.

Concorreram aos prêmios vídeos produzidos pelas cidades de Americana, Bragança Paulista, Cosmópolis, Hortolândia, Itupeva, Limeira, Louveira e Nova Odessa.

O tema de 2020 foi Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na construção do mundo que queremos. A meta estabelecida pelos organizadores foi de que cada município participante da Bacia desenvolvesse vídeos educativos sobre o tema.

O mote do vídeo produzido pela Secretaria de Meio Ambiente é a importância da participação de toda a comunidade na busca de um mundo melhor. Que cada cidadão pode ser protagonista de pequenas mudanças no dia a dia que acabam impactando na vida de toda a sociedade.

O roteiro aborda as 17 ODS, que incluem temas como água potável, energia limpa, consumo, cidades sustentáveis, entre outros, com ações desenvolvidas junto a escolas e a comunidade em geral. O conteúdo enfatiza a importância das parcerias e elenca os trabalhos desenvolvidos em conjunto com as secretarias municipais e a população.

Entre as parcerias abordadas estão os projetos “Sementinhas”, “Horta Orgânica”, “Jardim São Roque”, além das atividades desenvolvidas nos condomínios Via Nova I e II.

“Agradecemos todos os que colaboram, de maneira continuada, com as ações de educação ambiental, como as secretarias de Obras e Serviços Urbanos, de Educação e de Habitação, além da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que não mede esforços para que os trabalhos aconteçam. E por fim, aos alunos e comunidade em geral”, afirmou a coordenadora de Educação Ambiental, Katia C. Mansette Birke.

O secretário de Meio Ambiente, Roberto Sablewsky Galvão, enfatizou que os seis meses em que esteve à frente da pasta foram de conquistas, com a realização de cursos e reconhecimento pelo trabalho realizado. “Mesmo com as dificuldades, como a pandemia e a queda de arrecadação, conseguimos ser destaque. Só tenho a agradecer e parabenizar Americana, o prefeito Omar Najar, e toda a minha equipe. Estamos fechando esse ciclo com chave de ouro”, disse.